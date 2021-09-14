Ю. Михайлис — о матче с ЦСКА: «Барыс» ни на секунду не сомневался, что победит

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал победу в матче с ЦСКА (6:3).

«Всем игрокам спасибо за эту победу. Команда проделала огромный объём работы. Спасибо им за движение, хорошие скорости, было много борьбы. Самое главное, что у нас сегодня прорвало большинство, — оно сработало. И было огромное желание победить.



Какие волшебные слова сказал команде во втором перерыве, что игра так преобразилась в третьем? Самое главное — поговорили с ребятами о том, что тот настрой, что был перед игрой, нужно держать все три периода. Команда верила в победу. Ни на секунду не сомневались, что победим. Эта уверенность, а не самоуверенность, наверное, и принесла свои плоды и эту победу.



Показалось, что слишком рано заменили вратаря? Мне кажется, что замена вратаря — это больше для эмоционального всплеска команды. Думаю, что Бояркин не виноват, он играл уверенно. У него был мощный настрой на эту игру. Наверное, он всю жизнь мечтал сыграть в этом матче с ЦСКА», — цитирует Михайлиса официальный сайт ЦСКА.