Ice Girl показывала ромбик, Ротенберг подбадривал игроков. Фото победы СКА над «Спартаком»

Вчера, 14 сентября, в Москве на арене «Мегаспорт» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ санкт-петербургский СКА обыграл «Спартак». Встреча завершилась со счётом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги встречи со «Спартаком».



«После двух поражений был важен результат. Повели в счёте, сыграли на результат, самое важное, что выиграли. Юханссон уже давно освоился, здорово работал на предсезонке, а сейчас выходит на свой уровень. Сегодня игра показала, что он находится в хорошем тонусе. Я думаю, ошибка Мамкина повлияла на ход матча.



С Мичковым надо очень аккуратно, после каждого матча смотрим его состояние, отслеживаем. Поэтому он имеет столько игрового времени. Да, он выдерживает взрослый хоккей, сегодня он неплохо выглядел. Пока держим его здесь, в основной команде. С ним надо очень аккуратно, и тренировочный процесс отслеживать, чтобы он был у нас в руках. Может, какие-то матчи он сыграет не в основе, посмотрим. Хуснутдинов работает над вбрасываниями, есть проблема с этим. Воробьёв в этом компоненте неплох».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях сыграет с «Сочи». «Спартак» примет ЦСКА. Обе встречи пройдут 16 сентября.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.