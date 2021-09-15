Хафизуллин: благодарен Петербургу за восемь ярких сезонов и два Кубка Гагарина

Защитник «Салавата Юлаева» Динар Хафизуллин рассказал, почему отказался от пункта о запрете на обмен в петербургском СКА.

«А никаких секретов и нет. Любой обмен надо воспринимать профессионально, хоккей – командный вид спорта, ты сам по себе ничего не решаешь. Там был обычный хоккейный бизнес — каждый клуб хотел усилиться по конкретной позиции, шло обсуждение деталей. Всё было между клубами, мы с агентом о конкретике узнали в последний момент.



Да, являюсь воспитанником «Ак Барса», играл за клуб из столицы Татарстана десятилетие назад. Шли переговоры между заинтересованными клубами, результат известен, что тут комментировать?



Неожиданно? От личных оценок хотел бы воздержаться. Главное, что я благодарен Санкт-Петербургу за восемь ярких сезонов и за два Кубка Гагарина. СКА – отличная организация, которое многое мне дала. У нас было много побед, иногда и проигрывали. Это был отличный этап в карьере, но сейчас в ней новый поворот, и все мысли – о «Салавате Юлаеве», – цитирует Хафизуллина Russia-Hockey.