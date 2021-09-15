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Капитан «Спартака» Широков рассказал о желании сыграть за сборную России на Олимпиаде-2022

Капитан «Спартака» Широков рассказал о желании сыграть за сборную России на Олимпиаде-2022
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Капитан московского «Спартака» Сергей Широков рассказал о желании выступать за сборную России на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Я думаю, что все хотят попасть в сборную играть на Олимпиаде. Дай бог, чтобы был выбор игроков, а дальше – кто поедет, тот и будет играть, а кто нет – будет готовиться дальше. Каждый год все стараются начать сезон сильно, потому что из года в год надо доказывать свою состоятельность и показывать, что ты не просто так играешь на таком уровне», – цитирует Широкова ТАСС.

Ранее стало известно о том, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в зимних Олимпийских играх — 2022. Зимняя Олимпиада в Пекине (Китай) пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

Также НХЛ сообщила, что у неё осталось право по выходу из договора с МОК. В документах установлена крайняя дата для выхода из договора со стороны лиги — 10 января 2022 года. За выход из соглашения до 10 января санкций не предусмотрено.

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