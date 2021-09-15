Билялов: хотелось помочь «Ак Барсу» обязательно выиграть свою первую игру

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов прокомментировал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2 Б).



«Да, не играл 4,5 месяца. Конечно, были переживания, ведь сейчас тяжёлый период, и не хотелось подвести команду. Было тяжёлое начало матча: пропустили, к сожалению, но потихоньку отобрали инициативу. Третий период проходил при нашем давлении. Нашли свою игру, стали цепляться за шайбу.



Получилось немного сумбурно, нервозно, но побеждать в таких матчах, где мы выгрызаем победу на характере, нам сейчас полезнее. Пока тяжело даются игры, но главное − побеждать в них. Хотелось помочь команде, обязательно выиграть свою первую игру. И команда помогла. Не без ошибок, но довели матч до победы.



Тяжело ли входить в регулярку без предсезонки? Надо было психологически подготовиться. Я столько лет в хоккее, в воротах, что надо было просто справиться с давлением. Психологически был готов к матчу, вышел на лед уверенным в себе.



Играли 3х4 и 4х5? И то, и то было тяжело. Но 3 на 4 в овертайме было тяжелее играть – там «Сочи» увереннее разыгрывал комбинации, чаще шайба проходила, они больше бросали. В первом периоде ребята очень сильно помогли: ложились под шайбы, прерывали передачи. В овертайме надо было отплатить надёжностью за их самоотверженность, – цитирует Билялова официальный сайт клуба.