Сергачёв: родители считают, что корона жмёт. Папа не любит, когда я даю интервью

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал о том, как реагирует на критику в интернете.
В мою сторону нет хейта? Почему, всегда есть. В России, может, особенно не следят, но в Америке бывает, что откроешь «Твиттер»… Это нормально. Иногда в личные сообщения пишут. Меня это особо не задевает.
Меня задело только то, что по ходу финальной серии с «Монреалем» начали писать родным. Это меня расстроило. Но на льду я не подал виду, мы всё в игре показали.
Удалось избежать звёздной болезни? Это всё от воспитания зависит. Считаю, что меня родители довольно-таки правильно воспитали, что вне зависимости от статуса к человеку нужно относиться как к человеку. Но родители считают, что корона жмёт. Это подколы папы. Ему не нравится, когда я даю интервью, любит меня за это подкалывать», – цитирует Сергачёва Sport24.
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