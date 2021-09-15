Тюркин — об альбоме: спасибо нашим легендам за то, что прославляли хоккей

Генеральный директор московского «Динамо» Михаил Тюркин поделился мнением об «Зал славы отечественного хоккея», выпущенном к 75-летию отечественного хоккея.



«Чуть более года назад мы собирались здесь и проводили презентацию книги о Великом динамовце Валерии Ивановиче Васильеве. Обещали, что мероприятие будет не последним. Сегодня мы расширили формат наших проектов. Теперь речь идёт не только о «Динамо», а о ветеранах и легендах, которые прославляли советский и российский хоккей. В альбоме увековечена память 147 человек. Символично, что 13 сентября исполнилось 40 лет победе нашей сборной на Кубке Канады. В финале со счетом 8:1 были повержены хозяева. Это была команда, ведомая лучшим игроком мира, — Уэйном Гретцки. Лучшим, после наших хоккеистов! Спасибо нашим легендам за то, что прославляли наш хоккей.



Хочу поблагодарить Председателя правления Федерации хоккея Аркадия Романовича Ротенберга. Именно он два с половиной года назад высказал идею по выпуску альбома. Огромное спасибо Сергею Семеновичу Собянину и департаменту печати города Москвы за помощь и поддержку в издании данного альбома. Сегодняшнее мероприятие не состоялось бы без поддержки Общества «Динамо» в лице его руководителя Анатолия Николаевича Гулевского и хоккейного клуба «Динамо» Москва в лице Президента Клуба Виктора Геннадьевича Воронина. Отдельная благодарность автору книги Сергею Сочилину за проделанную работу. Благодарю Федерацию хоккея России и лично Владислава Третьяка и Романа Ротенберга за возможность собраться в этом замечательном здании, в Музее хоккея.



Также хотел бы поблагодарить всех присутствующих на мероприятии: дорогих Ветеранов хоккея и почетных гостей. Надеюсь, что проделанная нами работа будет вами оценена по достоинству, позволит сохранить историю нашего хоккея и послужить примером подрастающему поколению», – цитирует Тюркина официальный сайт клуба.

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