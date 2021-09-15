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Плющев – о «Ак Барсе» и «Локомотиве»: когда уходят топовые игроки, в команде что-то не так

Плющев – о «Ак Барсе» и «Локомотиве»: когда уходят топовые игроки, в команде что-то не так
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о предсезонной подготовке команд КХЛ.

«Салават Юлаев» и «Динамо» провели хорошую селекционную работу. Не хаотичную, а точечную. Подбирали игроков под определённый рисунок игры, который они хотят видеть. Вот поэтому те идеи, которые Кудашов и Лямся хотят внедрить в свои коллективы, были восприняты игроками совершенно нормально. Ещё «Салават» и «Динамо» провели грамотную предсезонку. У них наименьшее число травмированных игроков на сентябрь месяц, а в общем таких в лиге около 36 человек. Всё это говорит о том, что неподготовленные люди получают травмы, а в этих двух командах всё спокойно.

Что касается «Локомотива» и «Ак Барса», то вопрос возможных отставок Квартальнова и Скабелки трогать не хочу. Другой вопрос в том, что перед сезоном я говорил, когда уходят свои топовые игроки, значит, в команде что-то не так. Всё зависит от того, как на это будут реагировать руководители команд. Избавившись от игроков, они получили то, что получили», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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