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Гендиректор «Салавата»: клуб зарабатывает 370 млн рублей, мы в лидерах КХЛ по доходам

Гендиректор «Салавата»: клуб зарабатывает 370 млн рублей, мы в лидерах КХЛ по доходам
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о бюджете и заработках клуба.

«Бюджет в 2,5 миллиарда рублей был долгое время. С учётом снижения потолка зарплат можно говорить о чуть более чем 2 миллиардах рублей. Этого вполне достаточно. Но если мы получим 2,5 миллиарда рублей, то мы знаем куда направить эти деньги – на развитие хоккея в республике, укрепление материальной базы команды.

Сколько зарабатывает клуб? Стратегия есть. Мы зарабатываем 370 млн рублей за сезон. Эта сумма складывается из продажи билетов, атрибутики и рекламы. Мы входим в тройку клубов лиги по этому показателю. У нас резко возросла сумма доходов, мы три года в лидерах. Недавно мы заключили крупнейший рекламный контракт с букмекерской компанией. Он рассчитан на 4 года», – сказал Баширов в интервью YouTube-каналу РБК.

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