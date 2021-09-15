Новиков: у «Динамо» увидел ту систему, которая по качеству выше, чем у многих команд КХЛ

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о том, как стартовали в новом сезоне московское «Динамо» и «Салават Юлаев».



«Вся подготовка и игры проходят в форс-мажоре, поэтому сложно всем. Потом, когда сезон разогреется – всё будет по-другому. Сейчас можно сказать, что подготовка удачнее получилась у «Динамо» и «Салавата». Также можно отметить «Спартак». У них поменялся состав, но команда поймала игру, где каждый вносит свою пользу. Ещё важно, что вернулись болельщики, без них хоккей и спорт был похож на фильм ужасов. Я вчера пришёл на «Спартак», мы сидели в ложе вместе с Борисом Майоровым, общались и разговаривали. Отмечу, «Спартак» многое делает для своих, очень надеюсь, что клуб в этом году выступит хорошо.



Если более детально разбирать стартовый успех «Динамо» и «Салавата», у динамовцев очень крепкий и надежный состав. У ЦСКА, например, с составом больше проблем, чем у «Динамо». Нельзя не отметить динамовский резерв, я увидел ту систему, которая по качеству выше, чем у многих команд КХЛ. У Уфы вообще всё сложилось удачно, значит что-то удалось тренерам и руководителям. Но, повторюсь, результат – такая тонкая материя, что об этом можно рассуждать вечно», – сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.