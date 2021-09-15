Дедунов: для Прохоркина и Зернова матч «Авангард» – «Металлург» точно будет особенным

Нападающий «Авангарда» Павел Дедунов поделился ожиданиями от матча с магнитогорским «Металлургом», который состоится сегодня, 15 сентября, в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Для Прохоркина и Зернова это какой-то стимул, всё-таки какие-то эмоции будут: не знаю, положительные или отрицательные. То, что это особенный матч – это точно.
Особо не следил за ними, у них пришли новые ребята. Но нам не стоит обращать внимание на то, кто пришёл, нам нужно на себя внимание обращать, как мы будем играть, поэтому всё внимание только к себе. П
роцесс тренировочный идёт и все по-разному воспринимают: кто-то быстрее, кто-то медленнее. Предстоит очень много матчей, надо отточить нюансы, которые у нас хромают, и к плей-офф подойти в оптимальной форме. Мы работаем над этими нюансами, всё будет нормально», – сказал Дедунов в интервью YouTube-каналу «Авангарда».
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