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«Амур» обыграл «Северсталь» и одержал первую победу в сезоне

«Амур» обыграл «Северсталь» и одержал первую победу в сезоне
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Сегодня, 15 сентября, в Хабаровске на «Платинум-Арене» «Амур» принимал «Северсталь» и одержал победу со счётом 3:2 (2:1, 0:0, 1:1).

На шестой минуте Радан Ленц вывел хозяев вперёд после передач Данила Файзуллина и Давида Томашека, на 7-й в большинстве Никита Гуслистов сравнял счёт – ему ассистировал Роберт Рооба, а на 13-й Сергей Терещенко снова вывел хабаровчан вперёд после передач Ленца и Томашека.

На 43-й минуте «Северсталь» снова сделала счёт равным: Якоб Стенквист забил с передачи Егора Рыкова, а на 57-й Давид Томашек после ошибки соперника убежал в контратаку и забросил третью шайбу «Амура».

Таким образом, «Амур» одержал первую победу в текущем сезоне КХЛ. Ранее хабаровчане набрали одно очко в пяти играх, уступив в овертайме «Авангарду».

КХЛ - регулярный чемпионат
15 сентября 2021, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Ленц (Файзуллин, Томашек) – 05:06' (5x5)   1:1 Гуслистов (Рооба) – 07:13' (5x4)   2:1 Терещенко (Ленц, Томашек) – 12:35' (5x5)   2:2 Стенквист (Рыков) – 42:04' (5x4)   3:2 Томашек – 56:01' (5x5)
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