«Амур» обыграл «Северсталь» и одержал первую победу в сезоне

Сегодня, 15 сентября, в Хабаровске на «Платинум-Арене» «Амур» принимал «Северсталь» и одержал победу со счётом 3:2 (2:1, 0:0, 1:1).

На шестой минуте Радан Ленц вывел хозяев вперёд после передач Данила Файзуллина и Давида Томашека, на 7-й в большинстве Никита Гуслистов сравнял счёт – ему ассистировал Роберт Рооба, а на 13-й Сергей Терещенко снова вывел хабаровчан вперёд после передач Ленца и Томашека.

На 43-й минуте «Северсталь» снова сделала счёт равным: Якоб Стенквист забил с передачи Егора Рыкова, а на 57-й Давид Томашек после ошибки соперника убежал в контратаку и забросил третью шайбу «Амура».

Таким образом, «Амур» одержал первую победу в текущем сезоне КХЛ. Ранее хабаровчане набрали одно очко в пяти играх, уступив в овертайме «Авангарду».