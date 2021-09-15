Кожевников: палка стреляет раз в год, вот «Авангард» в прошлом сезоне и выстрелил

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об игре команд на старте сезона КХЛ.



«Что касается «Локомотива» и «Ак Барса», то они отлично стрельнули в прошлом году. На них сейчас абсолютно другой настрой, они не ожидали этого. «Локомотив» и «Ак Барс» сейчас ощущают большой груз ответственности, он давит на них. Да и вообще, все специалисты говорили, что будет много удивительных вещей, потому что команды выровнялись. Я слышал, что Квартальнова хотели и прошлом году уволить, про него много писали местные журналисты, но он выдержал и здорово сыграл с командой в плей-офф. Но не надо трогать Квартальнова, он придёт к своему, будоражить не стоит. Со Скабелкой аналогично, он наш – белорус! Андрей проработал тут очень долго, у него новая команда сейчас, посмотрим.



Если говорить об «Авангарде», у них будет мало шансов защитить свой титул и стрельнуть как в том году. Палка стреляет раз в год, вот они в прошлом сезоне и выстрелили», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.