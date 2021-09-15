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Нападающий «Сибири» Чесалин пропустит 3-5 недель

Нападающий «Сибири» Чесалин пропустит 3-5 недель
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Нападающий «Сибири» Евгений Чесалин получил травму в матче с «Северсталью» и пропустит около 4-5 недель, сообщает официальный сайт клуба. Хоккеист получил повреждение нижней части тела.

В текущем сезоне форвард провёл пять матчей в регулярном чемпионате КХЛ и не набрал очков за результативность.

«Сибирь» в прошедшем матче потерпела четвёртое поражение в чемпионате, выиграв всего один матч у «Торпедо» (3:0). Подопечные Андрея Мартемьянова ранее проигрывали «Трактору» (2:3, ОТ), московскому «Динамо» (0:4) и «Нефтехимику» (2:4). «Сибирь» в четверг, 16 сентября, примет московское «Динамо». Стартовый свисток — в 15:30 по московскому времени.

Чесалин выступает за новосибирский клуб с сезона-2019/2020.

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