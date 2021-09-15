Разин: зная ситуацию В. Воробьёва, хочется пожелать ему лучшего, успехов, удачи

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги проигранного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (2:3).



«Амур» с победой! Особенно Вову Воробьёва. Зная его ситуацию, хочется пожелать ему лучшего, успехов, удачи. По игре – не скажу, что плохо играли. Хорошо играли. Здесь играть тяжело. Утренние игры, скажем так, непривычные. Это не отмазка, просто констатация факта. Я думаю, что «Амуру» ещё тяжелей. Играли хорошо. Первый период проиграли, потом вроде контролировали игру. Было больше моментов. Сравняли, опять же имели преимущество. Могли забить третью. К сожалению, глупейшая ошибка привела к такому исходу.



Где недоработали? В забивании голов. Надо было на один гол забить больше и всё.



Почему Шиксатдаров не играл? По хоккейным причинам», – цитирует Разина официальный сайт «Северстали».

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