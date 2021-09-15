Тренер «Амура» В. Воробьёв: благодарны команде – первая победа, все по ним соскучились

Главный тренер «Амура» Владимир Воробьёв подвёл итоги победного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (3:2).



«Очень тяжёлая игра. На ребят давило то, что давно не могли выиграть. Хороший соперник, быстрый. Много было энергозатратного хоккея. Хорошо, что справились, помогали друг другу, просили ребят быстрее выходить из своей зоны. Конечно, были ошибки. Но в атаке сыграли неплохо, наказывали «Северсталь» за ошибки. Надо добавлять в реализации моментов.



Благодарны команде – первая победа, все по ним соскучились. Парни сражались от первой до последней минуты, спасибо им за это», – цитирует Воробьёва официальный сайт КХЛ.

Напомним, что 15 сентября «Амур» одержал первую победу в текущем сезоне КХЛ. Ранее хабаровчане набрали одно очко в пяти играх, уступив в овертайме «Авангарду».