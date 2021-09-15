Мальцев — о рекорде Шипачёва: без хорошей команды не добиться больших результатов

Двукратный олимпийский чемпион, экс-нападающий «Динамо» Александр Мальцев поделился мнением о форварде московского клуба Вадиме Шипачёве.

«Шипачёв — настоящий лидер, но самое главное, что побеждает всегда команда. Я понимаю, что лидер нужен, но без хорошей команды не добиться больших результатов. Сезон только начался, давайте не будем спешить. Но в конце сезона, думаю, Вадим всё равно будет лучшим», — приводит слова Мальцева «Р-Спорт».

Напомним, вчера, 15 сентября, московское «Динамо» одержало победу над «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 5:3 (0:1, 1:1, 4:1). Встреча прошла во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена». Шипачёв набрал 3 (1+2) очка. Всего в его активе теперь 510 ассистов в КХЛ. Он побил рекорд Сергея Мозякина (509 ассистов) по количеству передач в лиге.