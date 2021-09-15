Юрзинов-ст. — об альбоме «Динамо»: мы знаем свои традиции. Это передаётся нашим хоккеистам

Легендарный игрок и тренер московского «Динамо» Владимир Юрзинов — старший поделился мнением об альбоме «Зал славы отечественного хоккея», выпущенном к 75-летию отечественного хоккея.

«Я счастлив здесь всех видеть в добром здравии. Сразу вспоминаются те годы и победы. Спасибо московскому «Динамо» и продюсерскому центру и лично автору идеи и руководителю проекта за то, что дарите нам эти потрясающие эмоции. Когда мы собираемся вместе — мы счастливы. Знаем свои традиции, знаем, откуда мы пришли. Автоматически это передаётся нашим хоккеистам и молодому поколению», – цитирует Юрзинова-старшего официальный сайт клуба.

Напомним, сегодня, 15 сентября, в музее хоккея состоялась презентация альбома «Зал славы отечественного хоккея», выпущенного к 75-летию отечественного хоккея.



Новоизданный альбом несёт в себе большую философию всего отечественного хоккея. Каждый болельщик, эксперт или любитель должен чтить историю и передавать знания новому поколению. В ближайшее время альбом станет доступным для приобретения в официальном клубном магазине московского «Динамо», во всех книжных магазинах города Москвы и интернет-магазинах.