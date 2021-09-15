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«Металлург Мг» — «Авангард». Платная прямая трансляция
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16:50 Мск
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Иван Телегин забил в первой же смене за «Авангард»

Иван Телегин забил в первой же смене за «Авангард»
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором омский «Авангард» встречается с «Металлургом». Встреча проходит на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. К середине первого периода счёт 1:0 в пользу подопечных Боба Хартли.

На первой же минуте «ястребы» боролись в чужой зоне. Иван Телегин объехал ворота и протолкнул шайбу в нижний угол ворот. Финский голкипер «Металлурга» Юхо Олкинуора не успел переместиться. Секундомер застыл на отметке 1:01.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в середине мая нападающий Иван Телегин подписал контракт с омским «Авангардом». Соглашение с российским хоккеистом рассчитано на два года.

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