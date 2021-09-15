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«Металлург Мг» — «Авангард». Платная прямая трансляция
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16:50 Мск
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«Металлург» — «Авангард»: Петер Цегларик забил во втором матче подряд

«Металлург» — «Авангард»: Петер Цегларик забил во втором матче подряд
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором омский «Авангард» встречается с «Металлургом». Встреча проходит на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. После первого периода счёт 2:2.

На 18-й минуте «ястребы» получили шанс реализовать отложенный штраф. Сергей Толчинский отдал поперечную передачу на правый край, а Петер Цегларик подстроился и в касание вбил шайбу в ворота «Металлурга». Юхо Олкинуора не успел переместиться.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, 11 сентября на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» омский «Авангард» принимал финский «Йокерит» и уступил со счётом 2:3 (1:1, 1:0, 0:2). Первый гол в матче забил Петер Цегларик.

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