«Металлург» — «Авангард»: Петер Цегларик забил во втором матче подряд
Поделиться
В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором омский «Авангард» встречается с «Металлургом». Встреча проходит на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. После первого периода счёт 2:2.
На 18-й минуте «ястребы» получили шанс реализовать отложенный штраф. Сергей Толчинский отдал поперечную передачу на правый край, а Петер Цегларик подстроился и в касание вбил шайбу в ворота «Металлурга». Юхо Олкинуора не успел переместиться.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, 11 сентября на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» омский «Авангард» принимал финский «Йокерит» и уступил со счётом 2:3 (1:1, 1:0, 0:2). Первый гол в матче забил Петер Цегларик.
Новость по темеИван Телегин забил в первой же смене за «Авангард»
Комментарии
- 15 сентября 2021
-
17:48
-
17:38
-
17:13
-
17:00
-
16:43
-
16:09
-
15:46
-
15:15
-
15:14
-
15:08
-
14:45
-
14:22
-
14:16
-
14:15
-
14:04
-
13:45
-
13:44
-
13:35
-
13:18
-
13:00
-
12:02
-
11:38
-
11:06
-
10:24
-
10:07
-
09:51
-
09:36
-
09:23
-
09:00
-
08:59
-
08:41
-
08:19
- 14 сентября 2021
-
23:51
-
23:43
-
23:33
Партнерский контент