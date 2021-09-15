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СКА подписал контракт с обладателем Кубка Гагарина и бронзовым медалистом ОИ-2018

СКА подписал контракт с обладателем Кубка Гагарина и бронзовым медалистом ОИ-2018
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СКА подписал контракт с защитником Мэтом Робинсоном, сообщается на официальном сайте санкт-петербургской команды.

Отмечается, что соглашение рассчитано на один сезон. Защитник присоединится к армейцам 1 октября. За СКА Робинсон будет играть под 37 номером.

С сезона 2013/2014 Робинсон играл в КХЛ, в его активе выступления за рижское и московское «Динамо», а также за ЦСКА. В 2018 году вместе со сборной Канады он выиграл бронзовые медали Олимпийских игр, через год стал обладателем Кубка Гагарина. Робинсон — чемпион Норвегии, трижды участник Матча Звёзд КХЛ, самый полезный игрок сезонов-2015/2016 и 2019/2020. Всего в КХЛ защитник провёл 500 матчей, набрав 217 (71+146) очков при общем показателе полезности "+222".

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