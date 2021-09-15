«Сочи» подписал контракт с Егором Бабенко. Он набрал 2 очка в 3 матчах сезона

Нападающий Егор Бабенко подписал с ХК «Сочи» односторонний контракт, сообщается на официальном сайте команды Континентальной хоккейной лиги.

Соглашение с 24-летним форвардом рассчитано на один сезон — до 30 апреля 2022 года.

Напомним, в расположение клуба нападающий прибыл 7 сентября, подписав просмотровый контракт. Егор принял участие в трёх официальных матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 2 (1+1) очка при среднем игровом времени на льду 11 минут 25 секунд. Бабенко провёл прошлый сезон в клубе ВХЛ «Рубин». В 16 играх плей-офф он набрал 15 (7+8) очков. Также на счету нападающего 34 (14+20) очка в регулярном чемпионате.

Напомним, в предыдущем матче регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.