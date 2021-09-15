«Сочи» подписал контракт с Егором Бабенко. Он набрал 2 очка в 3 матчах сезона

Нападающий Егор Бабенко подписал с ХК «Сочи» односторонний контракт, сообщается на официальном сайте команды Континентальной хоккейной лиги.
Соглашение с 24-летним форвардом рассчитано на один сезон — до 30 апреля 2022 года.
Напомним, в расположение клуба нападающий прибыл 7 сентября, подписав просмотровый контракт. Егор принял участие в трёх официальных матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 2 (1+1) очка при среднем игровом времени на льду 11 минут 25 секунд. Бабенко провёл прошлый сезон в клубе ВХЛ «Рубин». В 16 играх плей-офф он набрал 15 (7+8) очков. Также на счету нападающего 34 (14+20) очка в регулярном чемпионате.
Напомним, в предыдущем матче регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.
- 15 сентября 2021
-
19:15
-
19:00
-
18:48
-
18:35
-
18:07
-
17:48
-
17:38
-
17:13
-
17:00
-
16:43
-
16:09
-
15:46
-
15:15
-
15:14
-
15:08
-
14:45
-
14:22
-
14:16
-
14:15
-
14:04
-
13:45
-
13:44
-
13:35
-
13:18
-
13:00
-
12:02
-
11:38
-
11:06
-
10:24
-
10:07
-
09:51
-
09:36
-
09:23
-
09:00
-
08:59