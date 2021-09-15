Режиссёр «Небесной команды» — отцу Ткаченко: почему мы должны кому-то высылать сценарий?

Владимир Алеников, режиссёр фильма «Небесная команда», который посвящён трагедии «Локомотива», ответил на критику картины.



«Сложилось впечатление, что авторы фильма не определились, о ком они снимают фильм — о команде или о болельщиках? Это вы, видимо, не понимаете, о чём картина. Мы-то с самого начала знали, о чем она будет. Фильм посвящён команде, но мы рассказываем о ней сквозь призму любви болельщиков и близких к ней людей. Если совсем коротко, то это фильм о любви болельщиков к команде. Это фильм о простых людях, мы показываем, почему они так любят эту команду.



Как и все мои фильмы, книги и спектакли, это картина о любви — о любви простых людей к этой замечательной команде, о любви молодых людей, которых навсегда разлучила эта трагедия. Если вы знаете мою фильмографию или читали мои книги, то должны знать, что я всю жизнь рассказываю необычные истории любви в разных её ипостасях. Любовь в фильме показана в разных видах: невесты ли это, болельщики ли это, прачка ли это. Если вы этого не поняли, то мне очень жаль.



Отец Ивана Ткаченко сказал, что ему так и не выслали сценарий? Что значит «не выслали сценарий»? Почему мы должны были кому-то высылать сценарий? Где вообще написано, что мы должны были сделать это? Всем родственникам были высланы синопсисы, то есть краткое содержание будущего сценария. Этого было более чем достаточно.



Он рассказывал, что представители съёмочной группы просили подписать его некие документы и обещали на следующий день прислать сценарий фильма? Не знаю, о чём идёт речь. Я с ним никогда не разговаривал. Никто никаких сценариев никому не обещал. Иван Ткаченко — великий спортсмен и потрясающий человек. В фильме ему уделено достаточно места», — приводит слова Аленикова «Спорт-экспресс».