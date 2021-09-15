«Авангард» заменил Грубеца после шестого гола «Металлурга». Он отразил 22 из 28 бросков

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором омский «Авангард» встречается с «Металлургом». Встреча проходит на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Счёт к середине третьего периода — 6:4 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

На 50-й минуте при счёте 5:4 Николай Голдобин с левого края вырезал поперечный перевод на Максима Карпова. Нападающий подстроился и в касание забросил шайбу в ближний угол. Шимон Грубец не успел переместиться. После этого тренерский штаб «ястребов» принял решение выпустить вместо чешского вратаря Василия Демченко.

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Таким образом, по воротам Грубеца было нанесено 28 бросков. Чех отразил 22 из них.