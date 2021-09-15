Хартли: «Авангард» в очередной раз в этом сезоне нашёл способ потерпеть поражение

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги матча с «Металлургом» (4:7).
«Поздравляю «Металлург» с победой. Что касается нашей команды, то было много моментов в нападении, которыми я доволен, ну а что касается обороны, то мы по-прежнему ищем свою игру. В КХЛ много мастеровитых хоккеистов, которые могут наказать за ошибки, а ошибок мы сегодня допустили достаточно много. В очередной раз в этом сезоне мы сами нашли способ потерпеть поражение.
«Авангарду» нужно время. У нас Шарипзянов только сегодня провёл первый матч в чемпионате, Телегин — то же самое. Ребята пропустили много времени, необходимого для подготовки, и только сейчас набирают форму. Вопросы к Грубецу? Шимон был нашим лучшим игроком на старте этого сезона», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 15 сентября 2021
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