Голдобин — о победе над «Авангардом»: важная игра, «Металлургу» нужно было отдать должок

Нападающий «Металлурга» Николай Голдобин подвёл итоги встречи с «Авангардом» (7:4).



«Это была важная игра, «Металлургу» нужно было отдать должок «Авангарду». Хорошо все сыграли, Юха, ребята молодцы, здорово реализовали большинство, забрали победу. У меня в карьере никогда не было, чтобы все семь голов забили разные хоккеисты. Но это классно, думаю, парни счастливы.



Не было ли сомнений в готовности к матчу? Да, я был на антибиотиках и чувствовал себя не очень, но вышел на раскатку с утра и почувствовал, что смогу сегодня играть на все 100%. Думаю, получилось неплохо. Раньше за «Магнитку» я забивал только «Барысу»? Даже не знал об этом, но на самом деле всё равно, кому забивать. Как лучше побеждать, 1:0 или как сегодня? Наверное, когда столько много голов, разные ребята забивают, то получаешь больше удовольствия от хоккея», — передаёт слова Голдобина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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