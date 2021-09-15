И. Воробьёв — о 7:4 с «Авангардом»: красивый, зрелищный хоккей — хорошая реклама для КХЛ

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги встречи с «Авангардом» (7:4).
«Красивый, зрелищный хоккей — хорошая реклама для КХЛ. Очень интересный с обеих сторон. Здорово сработали и в большинстве, и в меньшинстве. Игра в неравных составах? Отчасти это решило исход матча. Так было, в принципе, всегда. И в современном хоккее игра в неравных составах становится неотъемлемой частью — особенно с новыми правилами. Это правильно, это добавляет зрелищности, делает игру интересной зрителям.
Выиграли вбрасывания в третьем периоде? С прошлогоднего плей-офф мы знаем, как каждый играет на вбрасываниях у «Авангарда». Есть у них один товарищ, который выигрывает половину за всю команду. Хорошо, что сегодня так получилось. Карри улучшил игру «на точке»? Да, и он как раз с правой стороны был лучшим в команде сегодня — и в атаке, и в обороне», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.
- 15 сентября 2021
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