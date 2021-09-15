Алексей Протас попал в состав новичков «Вашингтона» для участие в тренировочном лагере

Белорусский нападающий Алексей Протас попал в состав молодых игроков «Вашингтон Кэпиталз» для тренировочного лагеря, сообщается на официальном сайте клуба.

20 игроков пройдут кемпинг в период с 18 по 20 сентября.

Напомним, в прошлом сезоне белорусский форвард выступал за минское «Динамо». В 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ нападающий забросил 10 шайб и отдал восемь результативных передач, набрав 18 очков. В плей-офф он провёл пять матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал три передачи.



11 ноября 2020 года в матче с «Сибирью» Алексей Протас забросил свою пятую шайбу за сезон. Этот гол позволил ему побить рекорд Егора Шаранговича по голам в одном сезоне для игроков минского «Динамо» в возрасте до 20 лет.