Алексей Протас попал в состав новичков «Вашингтона» для участие в тренировочном лагере
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Белорусский нападающий Алексей Протас попал в состав молодых игроков «Вашингтон Кэпиталз» для тренировочного лагеря, сообщается на официальном сайте клуба.
20 игроков пройдут кемпинг в период с 18 по 20 сентября.
Напомним, в прошлом сезоне белорусский форвард выступал за минское «Динамо». В 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ нападающий забросил 10 шайб и отдал восемь результативных передач, набрав 18 очков. В плей-офф он провёл пять матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал три передачи.
11 ноября 2020 года в матче с «Сибирью» Алексей Протас забросил свою пятую шайбу за сезон. Этот гол позволил ему побить рекорд Егора Шаранговича по голам в одном сезоне для игроков минского «Динамо» в возрасте до 20 лет.
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