Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Алексей Протас попал в состав новичков «Вашингтона» для участие в тренировочном лагере

Алексей Протас попал в состав новичков «Вашингтона» для участие в тренировочном лагере
Комментарии

Белорусский нападающий Алексей Протас попал в состав молодых игроков «Вашингтон Кэпиталз» для тренировочного лагеря, сообщается на официальном сайте клуба.

20 игроков пройдут кемпинг в период с 18 по 20 сентября.

Напомним, в прошлом сезоне белорусский форвард выступал за минское «Динамо». В 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ нападающий забросил 10 шайб и отдал восемь результативных передач, набрав 18 очков. В плей-офф он провёл пять матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал три передачи.

11 ноября 2020 года в матче с «Сибирью» Алексей Протас забросил свою пятую шайбу за сезон. Этот гол позволил ему побить рекорд Егора Шаранговича по голам в одном сезоне для игроков минского «Динамо» в возрасте до 20 лет.

Новость по теме
Александр Овечкин рассказал, было ли ему страшно переезжать в США
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021