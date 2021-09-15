Шарипзянов — о 4:7 с «Металлургом»: такого быть не должно. Устал или нет — неважно

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов подвёл итоги встречи с «Металлургом» Мг (4:7).

«В первую очередь хотел бы извиниться перед болельщиками. Непозволительно так играть, несмотря на то, что забили четыре гола. Много новых ребят, но это не отговорки. Неважно сыграли, пропускать семь – непозволительно для нас. Будем смотреть ошибки и становиться лучше. Много ошибок в своей зоне — будем исправлять. Хватает и индивидуальных, и системных ошибок — разберём после матча. Нас пару раз закрывали в зоне, такого быть не должно. Устал или нет — неважно.

Моё возвращение? Рад вернуться! Тактика вся та же самая. Новые игроки, думаю, им придётся подстраиваться под нашу систему. Они уже начинают понимать, что можно делать, а чего нельзя. Будем становиться ещё лучше и лучше», — цитирует Шарипзянова официальный сайт КХЛ.