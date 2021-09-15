Зернов завершил матч с бывшей командой с «-3». За 6 матчей в «Металлурге» у него «-9»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 7:4 (2:2, 3:2, 2:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
Нападающий «Металлурга» Денис Зернов встречался со своей бывшей командой. По итогам матча отдал одну результативную передачу и заработал показатель полезности «-3». Всего магнитогорцы пропустили четыре шайбы.
Всего Зернов принял участие в шести встречах за «Металлург», в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Нападающий имеет общий показатель полезности «-9».
Напомним, в конце августа Зернов был обменян в «Металлург» из «Авангарда» на Николая Прохоркина.
Новость по теме«Металлург» уверенно обыграл «Авангард», забросив семь шайб
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