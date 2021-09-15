ФХР работает над сокращением дисквалификации Кузнецова, чтобы он сыграл на Олимпиаде-2022

Федерация хоккея России надеется на то, что сможет добиться сокращения срока дисквалификации форварда «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгения Кузнецова. В федерации надеются, что Кузнецов сможет сыграть на Олимпиаде в Пекине.



«Федерация хоккея России надеется на то, что сможет добиться сокращения срока дисквалификации нападающего Евгения Кузнецова с целью его участия в Олимпийских играх, которые пройдут в Пекине в 2022 году. В настоящий момент работа в этом направлении ведётся», — цитирует представителя ФХР ТАСС.



Напомним, в августе 2019 года Кузнецов был отстранён на четыре года Международной федерацией хоккея (ИИХФ) за нарушение антидопинговых правил в соревновательный период. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, был обнаружен кокаин. При этом он может играть в НХЛ, так как лига не подчиняется кодексу ВАДА, но до 12 мая 2023 года не может играть за сборную России.



Олимпиада в Пекине (Китай) пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.