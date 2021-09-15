Юров и Мирошниченко попали в топ-10 драфта-2022 НХЛ по версии The Athletic

Авторитетный интернет-портал The Athletic составил предварительный рейтинг драфта новичков НХЛ, который пройдёт в 2022 году.



В топ-10 рейтинга попали нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров и форвард омского «Авангарда» Иван Мирошниченко. Возглавил список канадский форвард Шейн Райт.



Лучшие проспекты драфта НХЛ-2022:



1. Шейн Райт (Канада) — нападающий;

2. Мэтью Савуа (Канада) — нападающий;

3. Брэд Ламберт (Финляндия) — нападающий;

4. Шимон Немец (Словакия) — защитник;

5. Данила Юров (Россия) — нападающий;

6. Иван Мирошниченко (Россия) — нападающий;

7. Айзек Ховард (США) — нападающий;

8. Юрай Слафковски (Словакия) — нападающий;

9. Франк Назар (США) — нападающий;

10. Логан Кули (США) — нападающий.