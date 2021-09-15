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Юров и Мирошниченко попали в топ-10 драфта-2022 НХЛ по версии The Athletic

Юров и Мирошниченко попали в топ-10 драфта-2022 НХЛ по версии The Athletic
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Авторитетный интернет-портал The Athletic составил предварительный рейтинг драфта новичков НХЛ, который пройдёт в 2022 году.

В топ-10 рейтинга попали нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров и форвард омского «Авангарда» Иван Мирошниченко. Возглавил список канадский форвард Шейн Райт.

Лучшие проспекты драфта НХЛ-2022:

1. Шейн Райт (Канада) — нападающий;
2. Мэтью Савуа (Канада) — нападающий;
3. Брэд Ламберт (Финляндия) — нападающий;
4. Шимон Немец (Словакия) — защитник;
5. Данила Юров (Россия) — нападающий;
6. Иван Мирошниченко (Россия) — нападающий;
7. Айзек Ховард (США) — нападающий;
8. Юрай Слафковски (Словакия) — нападающий;
9. Франк Назар (США) — нападающий;
10. Логан Кули (США) — нападающий.

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