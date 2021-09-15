Егор Чинахов объяснил, почему решил покинуть «Авангард» и перейти в «Коламбус»

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов поделился мыслями от тренировочного лагеря.



«Пока всё отлично. Здесь есть где поесть, куда сходить, где погулять. Пока всё прекрасно. Первые пару дней были непростыми из-за разницы во времени, но, когда я привык, всё стало отлично. Мне нравятся сборы, нравятся тренировки. Я испытываю классные эмоции, всё очень позитивно.

«Коламбус» выбрал меня в первом раунде? Я и сам был в шоке, но всё же ожидал выбора в первом или втором раунде. Рано утром уже была тренировка, так что слишком долго впечатляться не пришлось, и я пошёл спать.

Мог ещё поиграть в России? Я поговорил с семьёй, агентом и решил, что больше пользы мне принесёт игра здесь.

Турнир? Не могу дождаться этого момента, потому что не играл с мая. Любая игра на данном этапе будет полезна, но мне уже не терпится. Мне хочется показать себя с лучшей стороны. Многие игроки начинали свой путь с таких турниров, так что для меня это прекрасная возможность показать себя. А дальше — решать тренерам», — приводит слова нападающего Егора Чинахова официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в Северной Америке стартуют турниры для новичков, самым известным из которых является турнир в Траверс-Сити. В этом году там сыграют проспекты «Коламбуса», «Торонто», «Детройта», «Далласа» и «Сент-Луиса».