Хелльберг: хотел бы ещё раз попробовать заиграть в НХЛ. Интерес из Северной Америки есть

Голкипер «Сочи» Магнус Хелльберг сообщил, что хотел бы вернуться в НХЛ.
«Домой, в Швецию, пока точно не собираюсь, хотя и скучаю по семье, друзьям. Но мне 30, я в прайме. Единственное — хотелось бы ещё раз попробовать заиграть в НХЛ. Я провёл в США пять лет, дебютировал в НХЛ, но по-настоящему так и не пробился в лигу. Уверен, что мне это по силам. Моей мечтой всегда было играть в НХЛ на постоянной основе, и это остаётся моей целью.
За последние годы ко мне было довольно много интереса из Северной Америки, но я подписался со СКА на три года, о чём не жалею. Моей целью было выиграть Кубок Гагарина в Санкт-Петербурге, но этого не случилось.
Я всё ещё молод, моё тело чувствует себя прекрасно, я в хорошей форме. Интерес из НХЛ есть и сейчас, но пока концентрируюсь на том, чтобы провести лучший сезон в «Сочи», после чего мы с семьёй уже будем решать, остаться ли здесь или вернуться в Северную Америку. Нужно будет смотреть на ситуацию, каким командам будет нужен вратарь. Вполне возможно, что ещё не один год отыграю в КХЛ, мне очень нравится жить в России», — цитирует Хелльберга «Р-Спорт».
- 15 сентября 2021
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