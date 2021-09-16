«Авангард» привёз Кубок Гагарина в Омск на четыре дня

Победитель сезона-2020/2021 Континентальной хоккейной лиги омский «Авангард», проводящий домашние матчи в Балашихе из-за реконструкции «Арены Омск», привёз Кубок Гагарина в родной город.

«Как и обещал Боб Хартли – Кубок Гагарина в Омске!

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С 16 по 19 сентября главный хоккейный трофей континента будет выставлен в МЕГЕ — напротив центрального входа внутри здания. Все желающие смогут сделать фото с Кубком – и эти снимки будут особенными, потому что мы приготовили для вас настоящий сюрприз, связанный с теми самыми высокими технологиями, о которых говорил наш главный тренер перед презентацией команды», – написала пресс-служба клуба в официальном инстаграм-аккаунте клуба.

Напомним, что в финале плей-офф КХЛ омичи обыграли московский ЦСКА в шести играх.