Василевский посадил кота в Кубок Стэнли

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, ставший двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы», посадил кота в главный трофей НХЛ и опубликовал фотографию в «Инстаграме».

Напомним, в финале Кубка Стэнли — 2021 «Тампа» обыграла «Монреаль Канадиенс» в пяти матчах. «Лайтнинг» завоевали трофей второй год подряд. Василевский принял участие в 23 матчах плей-офф — 2021, выиграв 16 из них, пропуская в среднем 1,90 шайбу за игру и отбивая 93,7% бросков.

В прошедшем регулярном сезоне НХЛ голкипер провёл 42 матча в регулярном чемпионате и оформил пять шат-аутов. По итогам Кубка Стэнли — 2021 вратарь был признан самым ценным игроком.

Напомним, что «Тампа» начнёт новый сезон 13 октября матчем с «Питтсбург Пингвинз».