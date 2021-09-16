Василевский посадил кота в Кубок Стэнли
Поделиться
Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, ставший двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы», посадил кота в главный трофей НХЛ и опубликовал фотографию в «Инстаграме».
Напомним, в финале Кубка Стэнли — 2021 «Тампа» обыграла «Монреаль Канадиенс» в пяти матчах. «Лайтнинг» завоевали трофей второй год подряд. Василевский принял участие в 23 матчах плей-офф — 2021, выиграв 16 из них, пропуская в среднем 1,90 шайбу за игру и отбивая 93,7% бросков.
В прошедшем регулярном сезоне НХЛ голкипер провёл 42 матча в регулярном чемпионате и оформил пять шат-аутов. По итогам Кубка Стэнли — 2021 вратарь был признан самым ценным игроком.
Напомним, что «Тампа» начнёт новый сезон 13 октября матчем с «Питтсбург Пингвинз».
Комментарии
- 16 сентября 2021
-
08:59
-
08:41
-
08:20
- 15 сентября 2021
-
23:41
-
23:18
-
22:47
-
22:27
-
22:00
-
21:41
-
21:29
-
21:12
-
20:51
-
20:12
-
20:00
-
19:59
-
19:33
-
19:15
-
19:00
-
18:48
-
18:35
-
18:07
-
17:48
-
17:38
-
17:13
-
17:00
-
16:43
-
16:09
-
15:46
-
15:15
-
15:14
-
15:08
-
14:45
-
14:22
-
14:16
-
14:15
Партнерский контент