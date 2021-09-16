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Защитник «Эдмонтона» Саморуков восстановился от травмы

Защитник «Эдмонтона» Саморуков восстановился от травмы
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Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Дмитрий Саморуков восстановился от травмы, полученной во время выступления за ЦСКА на правах аренды. Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на генерального менеджера «Ойлерз» Кена Холланда.

Напомним, Саморуков стал игроком ЦСКА в 2020 году. Он является воспитанником команды. Защитник в 2017 году был выбран в третьем раунде драфта НХЛ под общим 84-м номером в клуб «Эдмонтон Ойлерз», не проведя ни одной игры. Саморуков выступал в клубе ОХЛ «Гелф Шторм» с 2016 по 2019 годы. Затем он провёл один сезон в фарм-клубе «Эдмонтона» — «Бейкерсфилд Кондорс».

В сезоне-2020/2021 Саморуков принял участие в 48 играх в регулярном чемпионате за ЦСКА, набрав 8 (2+6) очков, имея показатель полезности «+24».

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