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Хелльберг: у СКА много мастеров в нападении, будет сложно, но у «Сочи» есть шанс победить

Хелльберг: у СКА много мастеров в нападении, будет сложно, но у «Сочи» есть шанс победить
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Голкипер «Сочи» Магнус Хелльберг поделился ожиданиями от матча со СКА, который состоится сегодня, 16 сентября, в 19:30 мск.

«Да, в четверг будет очень весело, жду этой игры. На три года Санкт-Петербург стал моим вторым домом. Всех знаю в этой команде, так что это будет особенный момент. У СКА много мастеров в нападении, будет сложно, но у нас есть шанс победить.

Когда я приходил, там играли Дацюк и Гусев? Да, это игроки мирового класса. Сейчас с введением жёсткого потолка зарплат ситуация в КХЛ изменилась, команды подравнялись, и больше ни у кого нет очевидного преимущества. Думаю, это здорово, что в СКА столько молодых ребят. Они уверенно играют и в будущем станут мировыми звёздами.

Буду играть со СКА в маске, раскрашенной в цветах СКА? Ничего не поделать. Моя новая маска и новая экипировка в цветах «Сочи» приедет уже очень скоро, 25 сентября. Обычно ты заказываешь всё рано летом, чтобы всё было готово к началу сезона. Но в этом году у меня просто не было возможности успеть всё подготовить», – цитирует Хелльберга «Р-Спорт».

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