Чья победная серия прервётся первой — «Салавата» или московского «Динамо»?
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Все команды КХЛ провели по 5-7 матчей, однако стопроцентный показатель побед только у двух клубов – уфимского «Салавата Юлаева» и московского «Динамо».
Обе команды провели по пять матчей и ни разу не проиграли: уфимцы переиграли «Барыс» (5:1), «Автомобилист» (4:2), магнитогорский «Металлург» (7:2), «Спартак» (2:1), «Нефтехимик» (2:1), москвичи выиграли у минского «Динамо» (4:1), «Сибири» (4:0), «Авангарда» (5:2), «Амура» (6:2) и «Адмирала» (5:3).
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Чья победная серия прервётся первой – «Салавата» или московского «Динамо»?»
Напомним, в следующем матче «Салават» встретится с «Куньлунь Ред Стар», «Динамо» сыграет с «Сибирью». Обе игры пройдут 16 сентября.
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