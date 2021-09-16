Все команды КХЛ провели по 5-7 матчей, однако стопроцентный показатель побед только у двух клубов – уфимского «Салавата Юлаева» и московского «Динамо».



Обе команды провели по пять матчей и ни разу не проиграли: уфимцы переиграли «Барыс» (5:1), «Автомобилист» (4:2), магнитогорский «Металлург» (7:2), «Спартак» (2:1), «Нефтехимик» (2:1), москвичи выиграли у минского «Динамо» (4:1), «Сибири» (4:0), «Авангарда» (5:2), «Амура» (6:2) и «Адмирала» (5:3).



«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Чья победная серия прервётся первой – «Салавата» или московского «Динамо»?»

Напомним, в следующем матче «Салават» встретится с «Куньлунь Ред Стар», «Динамо» сыграет с «Сибирью». Обе игры пройдут 16 сентября.