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Бронзовый призёр Олимпиады-1992 Любина умер в возрасте 54 лет

Бронзовый призёр Олимпиады-1992 Любина умер в возрасте 54 лет
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила о смерти бывшего нападающего сборной Чехословакии Ладислава Любины, которому было 54 года.

Бронзовый призёр Олимпийских игр 1992 года Любина участвовал в четырёх чемпионатах мира, трёх чемпионатах мира среди юниоров, Кубке Канады 1987 года и Играх доброй воли 1990 года.

В 1984 году в возрасте 17 лет он стал выступать в высшей лиге Чехословакии, попав в команду, в воротах которой находился 19-летний Доминик Гашек.

На международном уровне Любина выиграл две серебряные медали чемпионата мира среди юниоров и три чемпионата мира. Его последний матч был в 1998 году в Швейцарии.

Он завершил 23-летнюю профессиональную карьеру в сезоне-2006/2007 году в качестве игрока и с тех пор работал тренером до 2020 года.

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