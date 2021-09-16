Бронзовый призёр Олимпиады-1992 Любина умер в возрасте 54 лет

Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила о смерти бывшего нападающего сборной Чехословакии Ладислава Любины, которому было 54 года.



Бронзовый призёр Олимпийских игр 1992 года Любина участвовал в четырёх чемпионатах мира, трёх чемпионатах мира среди юниоров, Кубке Канады 1987 года и Играх доброй воли 1990 года.



В 1984 году в возрасте 17 лет он стал выступать в высшей лиге Чехословакии, попав в команду, в воротах которой находился 19-летний Доминик Гашек.



На международном уровне Любина выиграл две серебряные медали чемпионата мира среди юниоров и три чемпионата мира. Его последний матч был в 1998 году в Швейцарии.



Он завершил 23-летнюю профессиональную карьеру в сезоне-2006/2007 году в качестве игрока и с тех пор работал тренером до 2020 года.