Рашевский: c «Виннипегом» целую неделю созванивались в Zoom

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский, выбранный на драфте «Виннипег Джетс», рассказал об общении клуба с задрафтованными хоккеистами.
«Мы целую неделю созванивались в Zoom. Они проводили лекции. Собрали всех ребят, задрафтованных в этом году. К трансляции подключились тренеры, персонал, психологи. Они рассказывали, как должен вести себя хоккеист, как питаться, тренироваться. Потом привезли подарки из мерча «Виннипега». Пожелали удачи в сезоне, сказали, что будут следить.
У них немного другой менталитет. Говорят, что не нужно думать ни о чём внешнем. Только тренироваться. У нас в России по-другому. Люди кушать хотят. Поэтому идут и зарабатывают деньги любыми способами. Канадцам деньги не важны. Там главное шоу. Могут проиграть, а уже через час сидеть и веселиться в каком-нибудь баре. У нас не поймут. Поражение — трагедия. Игрок если ошибся, то будет себя корить. В России к хоккею относятся как к смыслу всей жизни. А у них, помимо хоккея, есть много других занятий. Государство если что не даст пропасть.
Типичный русский ли я хоккеист? Ну, конечно. У нас в «Динамо» все ребята эмоциональные и неравнодушные. Не скрою, бывают моменты, когда ты загоняешься после игр. Не спишь, думаешь, как мог бы поступить. Только к утру отпускает», – цитирует Рашевского Sport24.
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