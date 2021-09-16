Бакош: я уже старый, если говорить о «Сочи». Как быстро идёт жизнь!

31-летний нападающий ХК «Сочи» Мартин Бакош прокомментировал возвращение в клуб и ответил на вопрос, чувствует ли он на себе дополнительную ответственность, так как является одним из самых опытных игроков в команде.
«Самые хорошие чувства были в тот момент, когда подписал контракт. После первого сезона не удалось заключить новый контракт, хотя не хотелось уходить. Но сейчас мы с семьёй рады возвращению назад в «Сочи».
Дополнительная ответственность? Да, и вот в такие моменты ты понимаешь, как быстро идёт жизнь! Получается, я уже старый, если говорить именно о нашей команде. Я помню момент, когда сам пришёл молодым в команду и смотрел по сторонам на других хоккеистов. А сейчас в хоккее всё меняется – у молодых игроков есть отличный шанс себя проявить, им предоставляют игровое время. А я хочу помочь им какими-то советами, если есть возможность, всегда стараюсь подсказать, что можно лучше сделать. Но самое главное – быть хорошим примером на льду», – сказал Бакош в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.
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