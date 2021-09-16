Бакош: несколько лет назад в КХЛ были вау-команды, сейчас все более-менее на одном уровне

Нападающий ХК «Сочи» Мартин Бакош поделился мнением о повышении конкуренции в КХЛ из-за введения жёсткого потолка зарплат и рассказал, как относится к разговорам о возможном открытии зарплат хоккеистов.

«Для болельщиков лучше, когда есть 10 команд, которые претендуют на Кубок Гагарина, чем одна-две. В конечном счёте выиграет только один, но весь сезон существует интерес к игре. На мой взгляд, если сравнить сегодняшнюю ситуацию с той, что была в лиге несколько лет назад, то тогда были команды внизу, были средние команды и вау-команды. И когда я играл за тот же «Слован», то мы понимали, что вот сейчас мы поедем в Питер или Казань, и там нас ждут мощные СКА и «Ак Барс». А сейчас все играют более-менее на одном уровне. И это то, чего зрители хотят, потому что они понимают, что у их команды есть шанс на победу.

Как отношусь к разговорам об открытии наших зарплат? Мне это вообще не мешает, потому что в Европе всё открыто и все знают даже банковские счета. Это помогает бороться с коррупцией. Если откроют зарплаты, значит откроют. С другой стороны, есть элемент, как говорится, частной жизни. Вы же не знаете, сколько зарабатывает другой человек. Но в целом я даже не думаю об этом вопросе. Для таких решений есть руководство лиги», – сказал Бакош в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.