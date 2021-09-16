Киселевич: Попов — самый быстрый в ЦСКА. Ну и что, что возрастной, он быстрее всех бегает

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич рассказал, что самый быстрый хоккеист в команде – Александр Попов.



«Самый быстрый в команде – Саня Попов. Он самый возрастной? Ну и что, он же быстрее всех бегает. Это удивительный игрок. Может на ограниченном пространстве обыграть кого угодно. Ускоряется – и улетает от соперников.



Со мной Александр такое однажды проделал на тренировке. Я очень сильно негодовал! И потом старался с Поповым просто не пересекаться на льду.



Если он своих так обводит, то что же происходит с чужими игроками?» – цитирует Киселевича официальный сайт КХЛ.

Напомним, Попов выступает за ЦСКА с сезона-2016/2017. В текущем сезоне игрок провёл четыре матча и набрал в них одно очко за результативную передачу.

После шести матчей армейцы набрали 8 очков, одержав четыре победы.