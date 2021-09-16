Мильштейн: Кубок Стэнли ездит с охранниками. Они обучены чинить его на месте происшествия

Агент российских хоккеистов Дэн Мильштейн рассказал о том, что Кубок Стэнли путешествует с охранниками.

«Эти же самые охранники приезжали с Пашей Дацюком в далёком 2002-м и 2008-м. Кубок путешествует с двумя хранителями. На самом деле в бригаде шесть человек и у них ротация. Ребята, которые приезжали в Россию, были в Словакии, в Швеции, прилетели в Америку, они 12 дней без остановки работали. Их за столько лет уже ничем не удивишь.

Они обучены чинить его прямо на месте происшествия для того, чтобы Кубок мог продолжать путешествие.

В экстремальных случаях, когда Кубок очень сильно пострадал, его отправляют на завод в Монреаль, где он быстро и оперативно чинится и возвращается назад», – сказал Мильштейн в интервью Каналу НХЛ во «Вконтакте».