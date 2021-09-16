Полиция прекратила дело об избиении экс-форварда системы ЦСКА Антипова

Полиция прекратила уголовное дело в отношении актёра Александра Паля после избиения бывшего форварда системы ЦСКА Кевина Антипова в центре Москвы, сообщает телеграм-канал «112».

Напомним, в апреле 2021 года на хоккеиста напали трое неизвестных. Он смог рассмотреть лицо одного из злоумышленников. По его словам, он узнал нападавшего — им был Александр Паль. У пострадавшего 25-летнего спортсмена медики диагностировали тяжёлые травмы головы и челюсти.

Позже Антипов отказался выдвигать обвинения и заявил, что травмы получил в результате падения с высоты собственного роста. Претензий к актёру у него нет.

25-летний Антипов выступал за североамериканские клубы «Валенсия Флайерз», «Дес Мойнс» и «Рио Гранде», в России – за «Мечел» (Челябинск) и «Красную Армию» в МХЛ, за чеховскую «Звезду» в ВХЛ, а также за юниорские команды ЦСКА. В 2012 году был выбран на драфте новокузнецким «Металлургом», но за клуб не сыграл. С 2016 года не выступал за профессиональные команды.