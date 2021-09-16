ЦСКА сообщил, почему несколько ведущих игроков не принимали участия в матче с «Барысом»

ЦСКА сообщил о том, почему несколько ведущих хоккеистов не приняли участия в игре с «Барысом» (3:6) и смогут ли они сыграть в сегодняшней встрече со «Спартаком».

«Никакого коронавируса в ЦСКА нет. Хоккеисты, не принимавшие участия в прошлом матче, не играли по причине микротравм. Некоторые из них вернутся в состав на сегодняшнее дерби», — сообщили в пресс-службе клуба корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, матч между московским ЦСКА и «Спартаком» состоится сегодня, 16 сентября, на стадионе «Мегаспорт». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. По итогам шести сыгранных матчей оба клуба заработали по восемь очков. Красно-белые располагаются на втором месте Западной конференции, армейцы — на четвёртом.