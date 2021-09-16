Хоккеисты «Салавата Юлаева» Тихонов и Ларсен не сыграют в матче с «Куньлунем»

Нападающий «Салавата Юлаева» Виктор Тихонов и защитник клуба Филип Ларсен пропустят сегодняшний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунь Ред Стар».

Как сообщает официальный твиттер-аккаунт команды, хоккеисты не сыграют по медицинским показаниям.



Напомним, матч между «Салаватом» и «Куньлунем» пройдёт в Уфе на стадионе «Уфа-Арена». Начало — в 17:00 мск.

В нынешнем сезоне Тихонов принял участие в 2 встречах, не отметившись результативными действиями при показателе полезности «+2». Ларсен в чемпионате-2021/22 сыграл в 5 матчах, отдав две голевые передачи при общей полезности «+3».



После пяти проведённых встреч «Салават Юлаев» набрал 10 очков и занимает первое место в Восточной конференции. «Куньлунь» сыграл 6 матчей, заработав 4 балла и расположившись на 9-м месте на Востоке.