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Губернатор Нижегородской области рассказал о вероятности строительства новой ледовой арены

Губернатор Нижегородской области рассказал о вероятности строительства новой ледовой арены
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, планируется ли строительство новой ледовой арены в Нижнем Новгороде.

«Это ещё один вопрос, который рано или поздно нужно будет решить. Сейчас пока, к сожалению, федеральные ресурсы на решение этой задачи не выделены.

В любом случае мы с помощью федерального центра или с помощью спонсоров и партнёров должны будем решить проблему, а начать её решать мы должны в следующем году», — приводит слова Никитина ТАСС.

Напомним, в настоящий момент «Торпедо» проводит домашние матчи в Континентальной хоккейной лиге во дворце спорта «Нагорный», который вмещает около 5,5 тыс. зрителей.

Сегодня, 16 сентября, нижегородцы сыграют в гостях с «Йокеритом», начало — в 18:30 мск.

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