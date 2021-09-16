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Московское «Динамо» в гостях обыграло «Сибирь», пропустив 4 шайбы подряд в концовке матча

Московское «Динамо» в гостях обыграло «Сибирь», пропустив 4 шайбы подряд в концовке матча
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Московское «Динамо» одержало победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над «Сибирью» со счётом 5:4 (1:0, 3:0, 1:4). Встреча прошла в Новосибирске на стадионе «Сибирь».

Счёт в игре на 20-й минуте в большинстве открыл форвард Станислав Галиев, воспользовавшись передачей Вячеслава Войнова. На первой минуте второго периода Войнов удвоил преимущество бело-голубых, забросив также в большинстве, после паса Вадима Шипачёва.

Третью шайбу «Динамо» забросил Николай Чебыкин на 26-й минуте. Галиев забил четвёртый гол в ворота Антона Красоткина на 38-й минуте, оформив дубль в ситуации «пять на четыре». Ассистенты – Войнов и Шипачёв.

На 44-й минуте пятую шайбу в составе гостей забросил форвард Олег Зайцев, голевую передачу ему отдали Никита Новиков и Егор Брызгалов.

На 49-й минуте одну шайбу «Сибири» отыграл нападающий Олег Ли, с передачи Тревора Мёрфи. На 53-й минуте вторую шайбу в ворота «Динамо» забросил форвард Александр Шаров, после паса Ника Шора.

На 57-й минуте ещё один гол в составе хозяев забил Никита Сетдиков, ему ассистировал Виктор Комаров. Четвёртую шайбу «Сибири» на предпоследней минуте забросил Денис Бодров, с передач Ли и Ефремова.

«Динамо» продолжает свою победную серию, одержав победу во всех шести матчах сезона КХЛ-2021/22. «Сибирь» уступила в пятый раз, выиграв лишь в одной встрече в нынешнем чемпионате.

В следующем матче, который пройдёт во вторник, 21 сентября, «Динамо» дома встретится с рижскими одноклубниками. «Сибирь» в понедельник, 20 сентября, примет «Куньлунь».

КХЛ - регулярный чемпионат
16 сентября 2021, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Галиев (Войнов) – 19:21' (5x4)   0:2 Войнов (Шипачёв) – 20:17' (5x5)   0:3 Чебыкин – 25:29' (5x5)   0:4 Галиев (Войнов, Шипачёв) – 37:26' (5x4)   0:5 Зайцев (Новиков, Брызгалов) – 43:48' (5x5)   1:5 Морозов (Мёрфи) – 48:50' (5x5)   2:5 Шаров (Шор) – 52:33' (5x5)   3:5 Сетдиков – 56:49' (5x5)   4:5 Бодров (Ли, Ефремов) – 58:42' (4x4)
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