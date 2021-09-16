Московское «Динамо» в гостях обыграло «Сибирь», пропустив 4 шайбы подряд в концовке матча

Московское «Динамо» одержало победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над «Сибирью» со счётом 5:4 (1:0, 3:0, 1:4). Встреча прошла в Новосибирске на стадионе «Сибирь».

Счёт в игре на 20-й минуте в большинстве открыл форвард Станислав Галиев, воспользовавшись передачей Вячеслава Войнова. На первой минуте второго периода Войнов удвоил преимущество бело-голубых, забросив также в большинстве, после паса Вадима Шипачёва.



Третью шайбу «Динамо» забросил Николай Чебыкин на 26-й минуте. Галиев забил четвёртый гол в ворота Антона Красоткина на 38-й минуте, оформив дубль в ситуации «пять на четыре». Ассистенты – Войнов и Шипачёв.

На 44-й минуте пятую шайбу в составе гостей забросил форвард Олег Зайцев, голевую передачу ему отдали Никита Новиков и Егор Брызгалов.



На 49-й минуте одну шайбу «Сибири» отыграл нападающий Олег Ли, с передачи Тревора Мёрфи. На 53-й минуте вторую шайбу в ворота «Динамо» забросил форвард Александр Шаров, после паса Ника Шора.

На 57-й минуте ещё один гол в составе хозяев забил Никита Сетдиков, ему ассистировал Виктор Комаров. Четвёртую шайбу «Сибири» на предпоследней минуте забросил Денис Бодров, с передач Ли и Ефремова.

«Динамо» продолжает свою победную серию, одержав победу во всех шести матчах сезона КХЛ-2021/22. «Сибирь» уступила в пятый раз, выиграв лишь в одной встрече в нынешнем чемпионате.

В следующем матче, который пройдёт во вторник, 21 сентября, «Динамо» дома встретится с рижскими одноклубниками. «Сибирь» в понедельник, 20 сентября, примет «Куньлунь».